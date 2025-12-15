В оливковій сукні та капелюсі-пігулці: королева Максима постала в новому красивому образі

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Минулого тижня королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр вітали в країні гостей із Фінляндії — президента Олександра Стубба та першу леді Сюзанну Стубб.

На одному із заходів королева з’явилася в оливково-зеленій сукні з декоративними складками від модного дому Natan, яку доповнила світло-сірим пальтом, капелюхом-пігулкою, рукавичками, клатчем і туфлями-човниками до тону.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима в цьому самому образі і в пальті / © Getty Images

Також одного дня королеву зазнімкували дорогою до лабораторії безпілотних літальних апаратів і оборонного коледжу, вона йшла в красивому смарагдовому пальті, смарагдовому капелюсі-пігулці від Philip Treacy і туфлях-човниках на підборах, які грузли в траві.