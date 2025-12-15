- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
В оливковій сукні та капелюсі-пігулці: королева Максима постала в новому красивому образі
За королевою Нідерландів завжди цікаво спостерігати, оскільки її образи варті уваги.
Минулого тижня королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр вітали в країні гостей із Фінляндії — президента Олександра Стубба та першу леді Сюзанну Стубб.
На одному із заходів королева з’явилася в оливково-зеленій сукні з декоративними складками від модного дому Natan, яку доповнила світло-сірим пальтом, капелюхом-пігулкою, рукавичками, клатчем і туфлями-човниками до тону.
Також одного дня королеву зазнімкували дорогою до лабораторії безпілотних літальних апаратів і оборонного коледжу, вона йшла в красивому смарагдовому пальті, смарагдовому капелюсі-пігулці від Philip Treacy і туфлях-човниках на підборах, які грузли в траві.