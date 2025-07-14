- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
В оливковій сукні та туфлях-човниках: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку
Британська аристократка сходила на коктейльну вечірку в Лондоні.
Леді Амелія приїхала випити коктейль на The Perfect Match у Harrods Helideck. Дівчина була одягнена в оливкову сукню довжини максі з V-подібним декольте, поясом на талії та невеликим розрізом на подолі. Взута знаменитість була в туфлі-човники такого самого кольору на підборах, а в руках тримала об’ємний клатч.
Амелія Віндзор розпустила волосся, зробила макіяж та доповнила свій образ лаконічним кольє незвичайного дизайну.
Також нещодавно дівчина відвідувала Вімблдонський тенісний турнір. Там вона з’явилася в чорному сарафані довжини міді в дрібний гороховий принт на тонких бретельках і взута у шкіряні ляпанці на високій платформі.