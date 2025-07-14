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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

В оливковій сукні та туфлях-човниках: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Британська аристократка сходила на коктейльну вечірку в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія приїхала випити коктейль на The Perfect Match у Harrods Helideck. Дівчина була одягнена в оливкову сукню довжини максі з V-подібним декольте, поясом на талії та невеликим розрізом на подолі. Взута знаменитість була в туфлі-човники такого самого кольору на підборах, а в руках тримала об’ємний клатч.

Амелія Віндзор розпустила волосся, зробила макіяж та доповнила свій образ лаконічним кольє незвичайного дизайну.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Також нещодавно дівчина відвідувала Вімблдонський тенісний турнір. Там вона з’явилася в чорному сарафані довжини міді в дрібний гороховий принт на тонких бретельках і взута у шкіряні ляпанці на високій платформі.

Леді Амелія Віндзор на Вімблдоні / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор на Вімблдоні / © Getty Images

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