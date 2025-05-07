ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

В оливковому костюмі та з сережками у вигляді сердець: королева Сільвія вийшла в світ з чоловіком

Король і королева Швеції відвідали новий публічний захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Король Карл XVI Густав та королева Сільвія прибули з візитом до лікарні Каролінського університету в Сольні, неподалік Стокгольма.

Королева була одягнена в оливковий костюм, з коричневою накидкою з торочкою на плечах, а взута була в білі кросівки. Сільвія доповнила свій образ кольоровою хусткою на шиї, зробила гарне укладання та макіяж з рожевою помадою на губах, а у вуха вдягла мініатюрні сережки у вигляді сердець. Також вона мала кілька золотих браслетів на зап’ястях і каблучок на пальцях.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Король Карл Густав одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та синю краватку в принт. Він був взутий у чорні шкіряні туфлі, був із золотим перснем на пальці та в окулярах.

Нещодавно, нагадаємо, монарх відсвяткував 79-річчя і королівський палац Швеції ділився фотографіями, як відбувалося святкування дня народження короля.

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie