В оливковому костюмі та з сережками у вигляді сердець: королева Сільвія вийшла в світ з чоловіком

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Реклама

Король Карл XVI Густав та королева Сільвія прибули з візитом до лікарні Каролінського університету в Сольні, неподалік Стокгольма.

Королева була одягнена в оливковий костюм, з коричневою накидкою з торочкою на плечах, а взута була в білі кросівки. Сільвія доповнила свій образ кольоровою хусткою на шиї, зробила гарне укладання та макіяж з рожевою помадою на губах, а у вуха вдягла мініатюрні сережки у вигляді сердець. Також вона мала кілька золотих браслетів на зап’ястях і каблучок на пальцях.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Король Карл Густав одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та синю краватку в принт. Він був взутий у чорні шкіряні туфлі, був із золотим перснем на пальці та в окулярах.

Реклама

Нещодавно, нагадаємо, монарх відсвяткував 79-річчя і королівський палац Швеції ділився фотографіями, як відбувалося святкування дня народження короля.

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram