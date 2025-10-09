В оливковому костюмі від Victoria Beckham: принцеса Кейт повторила образ на зустрічі з дітьми та їхніми батьками

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Її Високість принцеса Кейт відвідала програму Home-Start Oxford, щоб зустрітися з волонтерами та сім’ями, які використовують анімаційні фільми Королівського фонду Центру раннього дитинства, запущені цього літа. Кейт брала активну участь у створенні серіалу, покликаного допомогти тим, хто працює з сім’ями та опікунами, зрозуміти найважливішу роль соціального та емоційного розвитку.

Під час запуску проєкту принцеса Уельська була надзвичайно захоплена ним і розглядає його, як ключовий крок у своїй роботі щодо підвищення обізнаності щодо важливості розвитку дитини в ранні роки.

Сьогодні у Кейт була можливість на власні очі побачила, як фільми допомагають батькам та дітям будувати міцні стосунки та долати труднощі раннього дитинства.

Вона також поспілкувалася з сім’ями про те, який вплив на їхнє життя надала програма Home-Start, яка надає безкоштовну та конфіденційну підтримку сім’ям з маленькими дітьми, пише Express.

Принцеса Уельська з’явилася на заході сьогодні в оливковому штанному костюмі від Victoria Beckham і мабуть не просто так. Швидше за все, таким чином принцеса вирішила підтримати дизайнерку Вікторію Бекхем, яка відвідала прем’єру фільму про себе разом зі своєю родиною.

Цей костюм Кетрін носила на врученні премії королеви Єлизавети II British Fashion Council British Design за британський дизайн у лондонській студії 180 Studios у травні цього року. Тільки тоді вона поєднувала його з білою блузою з рюшами, а сьогодні з топом до тону і кавовими туфлями-човниками зі шкіри. Образ Кейт доповнила підвіскою Gold Midnight Moon від британського ювелірного бренду Daniella Drape з ініціалами її дітей та золотими сережками-краплями з камінням. Її розкішне волосся було укладене традиційно хвилями, а на обличчі був макіяж. Кетрін буквально сяяла, спілкуючись із мамами та їхніми дітьми.