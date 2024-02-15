В онука королеви Маргрете II з'явилася дівчина: з ким зустрічається граф Фелікс

Фелікс Монпеза – один із старших синів принца Йоагіма – молодшого сина екскоролеви Данії Маргрете II.
22-річний хлопець перебуває у стосунках із чилійсько-данською акторкою Мією Софією Елерс. Цього тижня данський журнал Billed Bladet повідомив, що вони офіційно зустрічаються.
Фелікс народився 2002 року в першому шлюбі його батька Йоагіма з Олександрою Крістіною Менлі. Він молодший із двох синів експодружжя.
Колись Фелікс носив титул принца, поки в січні 2023 року його бабуся Маргрете II не вирішила позбавити молодших онуків титулів. Своє рішення тоді Маргрете пояснила тим, що хотіла захистити дітей Йоагіма. Фелікс навчався у Данській королівській військовій академії, де у жовтні 2022 року отримав звання армійського лейтенанта і від того часу працював моделлю у ювеліра Георга Йенсена.
Про його нову обраницю відомо, що вона народилася 2000 року в Чилі, і на два роки молодша. Вона акторка, здобула ступінь бакалавра в Копенгагенській школі кіно та театру. Наразі дівчина проходить навчання в Мадриді, де Фелікс нещодавно відвідував її.
Нагадаємо, не так давно у Данії змінився король. Престол очолив старший син Маргрете — король Фредерік XI, а його дружина Мері стала королевою-консортом.
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