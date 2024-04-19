В оптичних окулярах і жакеті у стилі мілітарі: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала книжковий фестиваль

Перша леді Франції, як завжди, мала стильний вигляд.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали книжковий фестиваль у Парижі.
Фотографи зазнімкували, як президентське подружжя читає одну з представлених там книжок.
Перша леді обрала для своєї появи чорний костюм, який складався зі штанів і жакету в стилі мілітарі із золотими ґудзиками.
Аутфіт Бріжит доповнила оптичними окулярами у чорній оправі, які одягала, коли розглядала книжки.
Макрон зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс і прикрасила пальці каблучками з діамантами.
Еммануель був одягнений у сірий картатий костюм-трійку, білу сорочку і коричневу краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в обтислих штанях і черепахових окулярах сходила на художній ярмарок.
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