В оптичних окулярах і жакеті у стилі мілітарі: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала книжковий фестиваль

Перша леді Франції, як завжди, мала стильний вигляд.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали книжковий фестиваль у Парижі.

Фотографи зазнімкували, як президентське подружжя читає одну з представлених там книжок.

Перша леді обрала для своєї появи чорний костюм, який складався зі штанів і жакету в стилі мілітарі із золотими ґудзиками.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила оптичними окулярами у чорній оправі, які одягала, коли розглядала книжки.

Макрон зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс і прикрасила пальці каблучками з діамантами.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у сірий картатий костюм-трійку, білу сорочку і коричневу краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон в обтислих штанях і черепахових окулярах сходила на художній ярмарок.

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