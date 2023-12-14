В оригінальній сукні та хутряному пальті: Лотті Мосс сходила на різдвяну вечірку

Вчора модель була присутня на різдвяній вечірці PrettyLittleThing у британській столиці. Лотті одягла пісочну джинсову максісукню, а зверху була в шкіряному пальті з хутряним оздобленням.

Дівчина підкреслила у макіяжі вії і світлими блискучими тінями нафарбувала повіки, а на пухкі губи нанесла рожевий прозорий блиск. Біляве волосся Лотті мало довший, ніж зазвичай вигляд, ймовірно, модель наростила пасма або одягла перуку. У руках Мосс тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс у прозорій сукні з пікантним декольте сяяла на прем'єрі "Голодних ігор".

Читайте також: