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В оригінальній сукні та хутряному пальті: Лотті Мосс сходила на різдвяну вечірку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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В оригінальній сукні та хутряному пальті: Лотті Мосс сходила на різдвяну вечірку

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Лотті Мосс любить відвідувати світські тусовки у Лондоні.

Вчора модель була присутня на різдвяній вечірці PrettyLittleThing у британській столиці. Лотті одягла пісочну джинсову максісукню, а зверху була в шкіряному пальті з хутряним оздобленням.

Дівчина підкреслила у макіяжі вії і світлими блискучими тінями нафарбувала повіки, а на пухкі губи нанесла рожевий прозорий блиск. Біляве волосся Лотті мало довший, ніж зазвичай вигляд, ймовірно, модель наростила пасма або одягла перуку. У руках Мосс тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці.

Лотті Мосс / © Getty Images
Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс у прозорій сукні з пікантним декольте сяяла на прем'єрі "Голодних ігор".

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Дата публікації
Перегляди
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