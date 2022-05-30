В оригінальній сукні з ліловою вишивкою: королева Ранія на святкуванні Дня незалежності Йорданії

В оригінальній сукні з ліловою вишивкою: королева Ранія на святкуванні Дня незалежності Йорданії

У середу, 25 травня, в Йорданії відсвяткували 76 День незалежності. 1946 року країна, відома як Йорданське Хашимітське Королівство, стала суверенною державою.

З приводу такого дня, король Абдалла II, королева Ранія, наслідний принц Хусейн, принц Хашем та принцеса Іман, а також деякі члени королівської сім'ї та високопосадовці з офіцерами відвідали святковий захід у палаці Аль-Хусейнія в Аммані.

На королеві була оригінальна довга сукня незвичайного крою і з поєднанням різних кольорів — білого і декількох відтінків лілового і малинового. На рукавах сукні були розрізи, а на комірі вишивка, яку дуже любить королева. Доповнили образ трикутний клатч та туфлі-човники.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Getty Images

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