В оригінальній сукні з накидкою: розглядаємо образ молодої Жаклін Кеннеді в Єлисейському палаці

1961 року дружина Джона Кеннеді — 31-річна Жаклін — була в центрі уваги, оскільки її чоловік став президентом, а вона — однією з наймолодших перших леді в історії США.

Жаклін Кеннеді цікавилася модою і завжди мала дуже розкішний вигляд, часто також користувалася послугами не лише американських дизайнерів, а й любила роботи французьких Модних домів, серед яких були Givenchy і Chanel, через що неодноразово піддавалася суспільній критиці. У перший рік свого перебування на посаді першої леді вона спустила на одяг та аксесуари на 45 446 доларів більше ніж 100 000 доларів, які її чоловік заробив на посаді президента.

Одним із найефектніших вбрань, які Жаклін замовила того року, були аутфіти підібрані для поїздки до Франції. Пара прибула тоді до Парижа з офіційним візитом і в межах цієї подорожі відбувся прийом у Єлисейському палаці.

Жаклін та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

Захід проводився у перший день їхнього перебування у Франції. Гардероб для неї готував незмінний Олег Кассіні – дизайнер та стиліст, з яким вона співпрацювала протягом багатьох років. Він підібрав для Жаклін довгу сукню без рукавів — модного у ті роки фасону. Виконана вона була з мереживної тканини та доповнювалася накидкою.

Жаклін та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

Носила сукню перша леді у поєднанні з високими білими рукавичками, діамантовими сережками та клатчем-коробкою. Також того вечора вона зробила яскравий макіяж та високу вечірню зачіску. Фотографії того часу чорно-білі, тому складно сказати, якого саме відтінку було її вбрання, але багато хто описує його як рожево-біле.

Жаклін та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

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