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В оригінальному капелюшку: дружина Бориса Джонсона відвідала королівські перегони Royal Ascot

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В оригінальному капелюшку: дружина Бориса Джонсона відвідала королівські перегони Royal Ascot

Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Цей захід один із найяскравіших і найнезвичайніших, адже одночасно є спортивним шоу та показом модних капелюхів.

Поки Борис Джонсон відвідував сьогодні Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, його дружина Керрі стала гостею щорічних королівських перегонів Royal Ascot. Дружина прем'єр-міністра обрала ніжне вбрання молочного кольору – сукню довжини міді з невеликим квадратним декольте.

Керрі Джонсон / © Getty Images
Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Зазвичай в образі жінок на цьому заході повинні бути капелюшок і чим вони незвичніші, тим ліпше. Керрі цього разу вибрала невеликий капелюшок-таблетку у колір сукні, який прикрашали фігурки коней. Завершили ансамбль місіс Джонсон клатч, кілька лаконічних прикрас та бежеві туфлі-човники.

Керрі Джонсон / © Getty Images
Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

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