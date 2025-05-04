В оригінальному жакеті і штанях-палацо: Олена Зеленська у красивому образі зустрілася зі своєю чеською колегою

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська у межах офіційного візиту до Праги зустрілася з першою леді Чехії Євою Павловою, яка запросила її для участі у конференції Healthcare Initiative for Ukraine. Олена подякувала колезі за запрошення та всебічну підтримку і допомогу.

© Instagram Олени Зеленської

«Ця ініціатива є надзвичайно важливою для України, адже спрямована на мобілізацію міжнародної підтримки у сфері охорони здоров’я», — зазначила Зеленська у дописі у своєму Telegram-каналі.

Перші леді також обговорили те, що під час нинішнього візиту Зеленської Чехія офіційно стане частиною Глобальної коаліції українських студій.

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«Отже, україністики в її вишах буде більше. Відповідно, більше буде об’єктивної інформації про Україну. Сприятиме цьому й відкриття української книжкової полички у головній бібліотеці країни», — додала Олена.

© Instagram Олени Зеленської

Під час зустрічі Зеленська продемонструвала красивий стильний образ. На ній був бежевий жакет оригінального крою з коміром-стійкою і без ґудзиків, який вона скомбінувала з чорними штанями-палацо зі стрілками.

© Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила чорними туфлями-човниками. В Олени була красива зачіска з боковим проділом і ніжний макіяж. Свій лук вона завершила срібними сережками-кільцями.

Нагадаємо, Олену Зеленську в аеропорту у Чехії сфотографували у чорному костюмі, білій сорочці і з букетом квітів.