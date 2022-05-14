"В оселю влучив снаряд танка": Ірина Білик розповіла трагічну історію маріупольки, яка втратила чоловіка

Мешканка Маріуполя поділилася історією, як російські окупанти зруйнували її дім і вбили чоловіка.

Ірина Білик стала амбасадоркою Музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова – найбільшого у світі онлайн-архіву історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Співачка розповіла трагічну історію мешканки Маріуполя - Надію.

Жінка з чоловіком та дітьми після першого авіаудару, який влучив у сусідню будівлю, перебралися з квартири в підвал. Коли будинок поруч охопило полум'я чоловік Надії Сергій пішов до квартири, щоб зачинити вікна. Діти побігли за ним.

"Саме тоді в оселю влучив снаряд танка. Доньку та сина врятувало те, що вони не встигли дійти до свого поверху. На жаль, Сергій був вже там.

Надія кричала: "Сірьожа!", не розуміючи, що кричить у відкрите небо замість квартири. Ще кілька годин вона сподівалася, що її сміливий і сильний чоловік живий. Але наступного ранку осиротіла родина зрозуміла, що Сергій більше не повернеться. Через півтора тижні Надія знайшла тіло чоловіка – побачила його серед руїн…", - розповідає Білик на відео.

До слова, Музей "Голоси мирних" збирає історії з 2014 року і за цей час тисячі жителів України вже поділилися своєю історіє. А від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року архів музею став літописом сповідей людей із різних регіонів України.

"Я розповідатиму вам історії мешканців Маріуполя - міста, за яке болить душа, зруйнованого, але нескореного Маріуполя, за долею якого зараз стежить цілий світ. Я вірю, що голоси мирних маріупольців, які пережили найжахливіше з можливого, не дозволять людству забути те, що сталося", - додала Ірина.

Співачка зауважила, що дуже важливо розповідати власні історії для того, щоб розділити свій біль з небайдужими і повернути собі спокій.

"Дуже важливо чути голоси мирних, бачити їхнє обличчя, щоб пам'ятати своє минуле і теперішнє заради кращого майбутнього наших дітей та онуків, заради майбутнього України", - сказала вона.

Ірина також закликала українців, які постраждали від війни, ділитися своїми історіями.

"Ми, Українці, ніколи не зможемо забути жах, який рашисти принесли на нашу землю! Історії онлайн музею "Голоси мирних" закарбувались у наших серцях і слава всім, хто бореться з російською нечистю!" – написала Білик під відео в Instagram.

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