Суспільство
48
1 хв

В осінніх відтінках: королева Мері обрала ефектний лук для нової появи на публіці

Данська королева Мері була присутня на презентації різдвяної марки цього року.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність як покровителька Фонду різдвяних марок була присутня на презентації різдвяної марки цього року, яка відбулася в мерії Копенгагена.

Різдвяна марка цього року під назвою «Різдвяні надії та зірки бажань» художниці Емілі Мельгаард Якобсен — це данина поваги до дитячих бажань та надій, а також нагадування про те, як допомогти дітям долати перешкоди, йдеться на сайті королівської родини.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері приїхала в аутфіті відтінку бордо. На ній була блузка Roberto Cavalli, асиметрична спідниця міді з крепу Alexander McQueen з тонким поясом на талії і взута вона була в туфлі-човники Gianvito Rossi. Образ Її Величності був доповнений намистом Louise Grønlykke і браслетом з діамантами в золоті Dulong Fine Jewelry, під пахвою Мері тримала клатч кольору марсала. Волосся королеви було розпущене і укладене в зачіску, а макіяж вона зробила традиційно в насичених відтінках.

У Instagram королівської сім’ї поділилися фотографіями із заходу.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше ми показували, який гарний образ королівська особа обрала для того, щоб відвідати саміт.

