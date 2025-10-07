- Дата публікації
- Суспільство
- 48
- 1 хв
В осінніх відтінках: королева Мері обрала ефектний лук для нової появи на публіці
Данська королева Мері була присутня на презентації різдвяної марки цього року.
Її Величність як покровителька Фонду різдвяних марок була присутня на презентації різдвяної марки цього року, яка відбулася в мерії Копенгагена.
Різдвяна марка цього року під назвою «Різдвяні надії та зірки бажань» художниці Емілі Мельгаард Якобсен — це данина поваги до дитячих бажань та надій, а також нагадування про те, як допомогти дітям долати перешкоди, йдеться на сайті королівської родини.
Королева Мері приїхала в аутфіті відтінку бордо. На ній була блузка Roberto Cavalli, асиметрична спідниця міді з крепу Alexander McQueen з тонким поясом на талії і взута вона була в туфлі-човники Gianvito Rossi. Образ Її Величності був доповнений намистом Louise Grønlykke і браслетом з діамантами в золоті Dulong Fine Jewelry, під пахвою Мері тримала клатч кольору марсала. Волосся королеви було розпущене і укладене в зачіску, а макіяж вона зробила традиційно в насичених відтінках.
У Instagram королівської сім’ї поділилися фотографіями із заходу.
(гортайте фото праворуч)
Нагадаємо, раніше ми показували, який гарний образ королівська особа обрала для того, щоб відвідати саміт.