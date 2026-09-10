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В Осло королева Максима носила медальйон з особливим значенням
Є прикраси, які обирають за красу, а є ті, що зберігають особисті спогади. Золоте намисто королеви Максими належить саме до другої категорії.
Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима добре і давно дружать із королем Норвегії Гоконом і королевою Метте-Маріт. Саме тому у день похорону короля Гаральда V Максима обрала особливу прикрасу, яка є натяком на цю дружбу — золотий ланцюжок з доволі великим медальйоном.
Вперше цю прикрасу вона носила під час державного візиту Нідерландів до Норвегії 2021 року. На круглому медальйоні був особливий напис: «love, Mette» («з любов’ю, Метте»).
Хоча ми точно не знаємо, коли саме Максима отримала цей подарунок, можемо цілком обґрунтовано припустити, що прикрасу їй подарувала норвезька королева. Для близьких людей Метте-Маріт — просто Метте. Крім того, її почерк також збігається з почерком на вигравіруваному написі.
Коли сьогодні вранці Максима сіла на борт урядового літака, що прямував до Норвегії, ця прикраса знову була на її шиї. Це намисто дружби трохи сховалося під коміром сукні Максими, але його всерівно можна роздивитися.