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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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140
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1 хв

В Осло королева Максима носила медальйон з особливим значенням

Є прикраси, які обирають за красу, а є ті, що зберігають особисті спогади. Золоте намисто королеви Максими належить саме до другої категорії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима / © Associated Press

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима добре і давно дружать із королем Норвегії Гоконом і королевою Метте-Маріт. Саме тому у день похорону короля Гаральда V Максима обрала особливу прикрасу, яка є натяком на цю дружбу — золотий ланцюжок з доволі великим медальйоном.

Вперше цю прикрасу вона носила під час державного візиту Нідерландів до Норвегії 2021 року. На круглому медальйоні був особливий напис: «love, Mette» («з любов’ю, Метте»).

Хоча ми точно не знаємо, коли саме Максима отримала цей подарунок, можемо цілком обґрунтовано припустити, що прикрасу їй подарувала норвезька королева. Для близьких людей Метте-Маріт — просто Метте. Крім того, її почерк також збігається з почерком на вигравіруваному написі.

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима / © Associated Press

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима / © Associated Press

Коли сьогодні вранці Максима сіла на борт урядового літака, що прямував до Норвегії, ця прикраса знову була на її шиї. Це намисто дружби трохи сховалося під коміром сукні Максими, але його всерівно можна роздивитися.

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