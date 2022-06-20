В особливих сережках принцеси Діани: герцогиня Кембриджська в Аскоті

Герцогиня Кембриджська дуже шанобливо ставиться до ювелірної скриньки своєї покійної свекрухи принцеси Діани. І періодично з'являється на публіці в прикрасах, які колись носила принцеса Уельська.
Минулого тижня Кейт і Вільям таки прибули до Аскота на королівські кінні перегони всупереч тому, що герцогиня не дуже любить цей захід, тому що відчуває симптоми алергії на коней.
На публіці Кетрін з'явилася в білій сукні в чорний горох від Alessandra Rich, яку поєднала з туфлями на підборах Gianvito Rossi та капелюхом-канотьє Sally Ann Provan та сережками принцеси Діани.
Діамантові сережки з перлинними підвісками герцогиня Кембриджська вперше одягла 2019 року, з'явившись в них на церемонії BAFTA-2019.
Принцеса Діана почала носити сережки 1989 року, і вони стали однією з її улюблених пар для вечірніх заходів. Принцеса Уельська була в цих сережках, але без перлинної підвіски на своєму останньому публічному заході — гала-виставі "Лебедине озеро" у червні 1997 року. На принцеса Діані того дня була сукня від дизайнера Жака Азагурі.
Як Діана придбала сережки, невідомо, ймовірно, вони стали подарунком для неї під час її турне країнами Перської затоки 1989 року. Сережки виготовлені з діамантів ограновування "маркіза" і прикрашені великими підвісками, що знімаються, з перлів Південних морів.
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