В особливих сережках принцеси Діани: герцогиня Кембриджська в Аскоті

Герцогиня Кембриджська дуже шанобливо ставиться до ювелірної скриньки своєї покійної свекрухи принцеси Діани. І періодично з'являється на публіці в прикрасах, які колись носила принцеса Уельська.

Минулого тижня Кейт і Вільям таки прибули до Аскота на королівські кінні перегони всупереч тому, що герцогиня не дуже любить цей захід, тому що відчуває симптоми алергії на коней.

На публіці Кетрін з'явилася в білій сукні в чорний горох від Alessandra Rich, яку поєднала з туфлями на підборах Gianvito Rossi та капелюхом-канотьє Sally Ann Provan та сережками принцеси Діани.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Діамантові сережки з перлинними підвісками герцогиня Кембриджська вперше одягла 2019 року, з'явившись в них на церемонії BAFTA-2019.

Принцеса Діана почала носити сережки 1989 року, і вони стали однією з її улюблених пар для вечірніх заходів. Принцеса Уельська була в цих сережках, але без перлинної підвіски на своєму останньому публічному заході — гала-виставі "Лебедине озеро" у червні 1997 року. На принцеса Діані того дня була сукня від дизайнера Жака Азагурі.

Принцеса Діана 1997 року / Фото: Getty Images

Як Діана придбала сережки, невідомо, ймовірно, вони стали подарунком для неї під час її турне країнами Перської затоки 1989 року. Сережки виготовлені з діамантів ограновування "маркіза" і прикрашені великими підвісками, що знімаються, з перлів Південних морів.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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