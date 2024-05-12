В особливій прикрасі Єлизавети II: королева Камілла захопила вибором аксесуару

На ній Її Величність з'явилася у білій сукні-пальті від свого улюбленого бренду Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy у поєднанні з двоколірними туфлями Chanel на середньому підборі і носила дуже дорогу брошку на грудях.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На грудях у королеви була прикріплена діамантова брошка, яка, за словами експерта з діамантів Максвелла Стоуна, раніше була "вбудована в її корону, яку Камілла носила на коронації короля Чарльза 6 травня 2023 року, повідомляє express.co.uk.

"Cullian V — це красивий діамант у формі серця вагою 18,8 карата. Він був обрамлений в платину компанією Garrard 1911 року, і королева Марія носила його на своїй короні під час коронації 1911 року. Більшу частину часу діамант Cullian V прикрашав брошку, яка передавалася королеві Єлизаветі II, яка часто носила його протягом десятиліть. Рішення королеви Камілли додати діамант у брошку на вечірку в саду було неймовірно сентиментальним. Він не тільки має приємний зв'язок із покійною монархинею, але й є одним із діамантів, які вона включила до своєї корони під час коронації короля Чарльза у травні 2023 року, під час якої він перебував у передній хрестоподібній частині її корони", — каже експерт.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Оцінюється прикраса в 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,5 мільйона доларів).

Нагадаємо, король Чарльз III з нетерпінням чекав на садову вечірку, оскільки тільки нещодавно його лікарі дозволили йому бути присутніми на публічних заходах. Монарх все ще проходить лікування від раку.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: