Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

96-річна королева святкує своє 70-річчя на троні разом із королівською сім'єю. Вона привітала підданих з балкона Букінгемського палацу. А поруч із нею був двоюрідний брат герцог Кентський.

Сьогодні під час параду Trooping the Colour разом зі своїм двоюрідним братом, герцогом Кентським, королева прийняла офіційне привітання.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у світло-блакитне пальто та капелюх, прикрашені перлами та діамантами від її особистої кравчини та близької подруги Анджели Келлі. Схоже, це особливе вбрання Її Величності, в ньому королева постала на випущеному сьогодні фото на честь її платинового ювілею правління.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Королева вийшла з тростиною, яку вона регулярно використовує ще від минулого року, оскільки зазнає труднощів із мобільністю.

Вперше за 70 років її царювання королева не брала участі в головному параді, а натомість таки прийняла (всупереч чуткам, що не зможе) салют із балкона палацу.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

У каретах по торговому центру проїхалися герцогиня Кембриджська з трьома дітьми та герцогиня Корнуольська, а також графиня Вессекська Софі з двома дітьми та чоловіком принцом Едвардом.

Меблі з Royal Family department Buckingham Palace є їхніми традицами Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

А принци Вільям та Чарльз, а також принцеса Анна брали безпосередню участь у параді.

Графіня Софі з дітьми та чоловіком Едвардом / Фото: Associated Press

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