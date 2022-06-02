Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

Дата публікації
Перегляди
1300
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

96-річна королева святкує своє 70-річчя на троні разом із королівською сім'єю. Вона привітала підданих з балкона Букінгемського палацу. А поруч із нею був двоюрідний брат герцог Кентський.

Сьогодні під час параду Trooping the Colour разом зі своїм двоюрідним братом, герцогом Кентським, королева прийняла офіційне привітання.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / © Associated Press
Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у світло-блакитне пальто та капелюх, прикрашені перлами та діамантами від її особистої кравчини та близької подруги Анджели Келлі. Схоже, це особливе вбрання Її Величності, в ньому королева постала на випущеному сьогодні фото на честь її платинового ювілею правління.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / © Associated Press
Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Королева вийшла з тростиною, яку вона регулярно використовує ще від минулого року, оскільки зазнає труднощів із мобільністю.

Вперше за 70 років її царювання королева не брала участі в головному параді, а натомість таки прийняла (всупереч чуткам, що не зможе) салют із балкона палацу.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / © Associated Press
Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

У каретах по торговому центру проїхалися герцогиня Кембриджська з трьома дітьми та герцогиня Корнуольська, а також графиня Вессекська Софі з двома дітьми та чоловіком принцом Едвардом.

А принци Вільям та Чарльз, а також принцеса Анна брали безпосередню участь у параді.

Графіня Софі з дітьми та чоловіком Едвардом / © Associated Press
Графіня Софі з дітьми та чоловіком Едвардом / Фото: Associated Press

Читайте також:

69 років тому коронували Єлизавету Другу: як тоді пройшла церемонія

69 років тому коронували Єлизавету Другу: як тоді пройшла церемонія
Наступна публікація