В особливому аутфіті і з тростиною: королева Єлизавета II прийняла салют на параді Trooping the Colour

96-річна королева святкує своє 70-річчя на троні разом із королівською сім'єю. Вона привітала підданих з балкона Букінгемського палацу. А поруч із нею був двоюрідний брат герцог Кентський.
Сьогодні під час параду Trooping the Colour разом зі своїм двоюрідним братом, герцогом Кентським, королева прийняла офіційне привітання.
Вона була одягнена у світло-блакитне пальто та капелюх, прикрашені перлами та діамантами від її особистої кравчини та близької подруги Анджели Келлі. Схоже, це особливе вбрання Її Величності, в ньому королева постала на випущеному сьогодні фото на честь її платинового ювілею правління.
Королева вийшла з тростиною, яку вона регулярно використовує ще від минулого року, оскільки зазнає труднощів із мобільністю.
Вперше за 70 років її царювання королева не брала участі в головному параді, а натомість таки прийняла (всупереч чуткам, що не зможе) салют із балкона палацу.
У каретах по торговому центру проїхалися герцогиня Кембриджська з трьома дітьми та герцогиня Корнуольська, а також графиня Вессекська Софі з двома дітьми та чоловіком принцом Едвардом.
Меблі з Royal Family department Buckingham Palace є їхніми традицами Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ— The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022
А принци Вільям та Чарльз, а також принцеса Анна брали безпосередню участь у параді.
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