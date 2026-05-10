В особливому вбранні та крислатому капелюсі: королева Максима склала компанію чоловікові-королю на Венеційському бієнале

Король Віллем-Олександр і королева Максима прогулялися садами Джардіні на Венеціанському бієнале дорогою на відкриття голландського павільйону у Венеції.

Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Голландська експозиція на 61-й Венеціанській бієнале називається «Фортеця» і була розроблена художником Дрісом Верховеном у співпраці з куратором Ріке Вос. Цей візит наголошує на цінності голландського мистецтва та культури на міжнародному рівні.

Венеційська бієнале — одна з найбільших міжнародних мистецьких подій. Вона проводиться раз на два роки в італійському місті від 1895 року.

Королева Максима цього дня була одягнена у спідницю, топ та жакет від голландського дизайнера Маттейса ван Бергена. Цей комплект із трьох предметів уперше з'явився у березні 2017 року під час державного візиту президента Аргентини Макрі. На жакеті без коміра вишита лілія. Лілії також можна побачити на спідниці. Королева взула туфлі-човники з чорним носком від улюбленого бренду Gianvito Rossi і одягла капелюх із широкими крисами. Її Величність також доповнила образ перлинним кольє та перлинними браслетами, а волосся уклала красивими хвилями.

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Максима відвідала заходи на набережній Амстел в Амстердамі, де з'явилася у стильному луку та з величезним намистом на шиї.

