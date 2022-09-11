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В останню путь: принцеса Анна супроводжує труну своєї матері – королеви Єлизавети II

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В останню путь: принцеса Анна супроводжує труну своєї матері – королеви Єлизавети II

Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

Розбита горем принцеса сидить на задньому сидінні вишневого Bentley.

У Великій Британії зараз прощаються з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня у віці 96 років. Її закриту труну, оповиту королівським штандартом, увінчану Імперською державною короною і вінком з білих квітів повільно везуть через всю країну із Балморалу до Единбурга.

Принцеса Ганна / © Associated Press
Принцеса Ганна / Фото: Associated Press

Щоб попрощатися з королевою і віддати останню шану на вулиці вийшли тисячі людей.

Супроводжують Єлизавету II в її останній подорожі країною, її єдина дочка — принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тімоті Лоуренс.

Принцеса Ганна / © Getty Images
Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

Після шестигодинної подорожі труна покійної королеви залишиться на ніч у тронному залі у палаці Голіруд.

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