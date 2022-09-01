В оточенні близьких: королева Ранія показала, як святкувала 52-річчя

Вчора королева Ранія відсвяткувала 52-річчя. З цієї нагоди було опубліковано нове сімейне фото на сторінці Її Величності в Instagram.

Ранія зображена у колі своєї великої родини. Вона стоїть по центру, одягнена у синю сорочку з вишивкою та гірчичні штани з високим поясом. Укладання та макіяж королеви, як завжди, бездоганні.

"Моє серце повне! Не можу і мріяти про найкращий спосіб відсвяткувати, ніж з усіма моїми близькими навколо мене", - написала в підписі під фото королева Ранія.

У сім'ї Ранії та короля Абдалли II цього літа відбулося кілька радісних подій. Спочатку про заручини оголосила старша дочка пари – принцеса Іман, а через деякий час і старший син королівського подружжя – кронпринц Хусейн.

На знімку Ранії також зазнімкована і її майбутня невістка Раджва. До речі, днями стало відомо, що весілля старшого сина планують зіграти наступного літа.

Королева Ранія зі старшим сином принцом Хусейном та його нареченою / Фото: Instagram королеви Ранії

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