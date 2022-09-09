В оточенні близьких: стало відомо, хто був поруч з Єлизаветою II у мить її смерті

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня. Вона мирно пішла, а поруч із нею були рідні та близькі.

96-річна монархиня перебувала в ліжку в замку Балморал, поруч із Її Величністю були принц Чарльз (а нині король Чарльз III) і його сестра, принцеса Анна.

Принц Чарльз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Інші діти королеви – принц Едвард і принц Ендрю – прибули незабаром після цього з принцом Вільямом. Також повідомлялося, що принц Гаррі прибув окремо, його дружини Меган разом із ним не було.

Герцогиня Кембриджська також залишилася у Віндзорі разом із дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Діти вчора мали перший навчальний день у новій школі.

У британській королівській сім'ї вже давно стало традицією йти з життя в будинку в оточенні близьких. Балморал був особливим для королеви, яка одного разу назвала замок "мій дорогий рай у горах", - пише Hello!

Королева Єлизавета II з дітьми Чарльзом та Анною у замку Балморал / Фото: Associated Press

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Щороку від серпня до жовтня Її Величність проводила у своєму будинку в Абердінширі літні канікули, часто запрошуючи членів своєї родини приєднатися до неї. Замок Балморал у розпорядженні британської королівської родини від 1852 року і розташований серед акрів гарної сільської місцевості.

Наразі йде підготовка до похорону королеви, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні і, ймовірно, в ньому візьмуть участь усі члени королівської родини, а також члени інших європейських королівських домів.

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