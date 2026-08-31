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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

В оточенні дітей та онуків: норвезька королівська родина поділилася теплими фото з Гаральдом V

Норвезька королівська родина поділилася ще однією серією фотографій із покійним королем Гаральдом V.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V з онуками

Король Гаральд V з онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

«Король Гаральд дуже любив дітей і проводив багато часу зі своєю родиною та онуками. Він часто висловлював гордість за своїх дітей та онуків» — написано у підписі під добіркою теплих та душевних знімків.

Король Гаральд V з онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V з онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

«Я ніколи не думав, що стану таким же божевільним, як решта бабусь і дідусів, але я ним став», — сказав король Гаральд після народження своїх перших двох онуків.

Король Гаральд V з дітьми / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V з дітьми / © instagram.com/detnorskekongehus

У короля п'ятеро онуків – діти нинішнього короля Гокона VIII та королеви Метте-Марыт – кронпринцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус, а також діти дочки принцеси Марти Луїзи – Мод, Леа та Емма.

Король Гаральд V і королева Соня з онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V і королева Соня з онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який титул після смерті короля здобула його невістка кронпринцеса Метте-Маріт.

Король Гаральд V і королева Соня з дітьми та онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V і королева Соня з дітьми та онуками / © instagram.com/detnorskekongehus

Королева Соня і король Гаральд V з дітьми / © instagram.com/detnorskekongehus

Королева Соня і король Гаральд V з дітьми / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V і кронпринцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Король Гаральд V і кронпринцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Коментарі
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