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В оточенні дітей та онуків: норвезька королівська родина поділилася теплими фото з Гаральдом V
Норвезька королівська родина поділилася ще однією серією фотографій із покійним королем Гаральдом V.
«Король Гаральд дуже любив дітей і проводив багато часу зі своєю родиною та онуками. Він часто висловлював гордість за своїх дітей та онуків» — написано у підписі під добіркою теплих та душевних знімків.
«Я ніколи не думав, що стану таким же божевільним, як решта бабусь і дідусів, але я ним став», — сказав король Гаральд після народження своїх перших двох онуків.
У короля п'ятеро онуків – діти нинішнього короля Гокона VIII та королеви Метте-Марыт – кронпринцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус, а також діти дочки принцеси Марти Луїзи – Мод, Леа та Емма.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який титул після смерті короля здобула його невістка кронпринцеса Метте-Маріт.