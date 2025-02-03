В оточенні подруг: Меган Маркл помітили на дні народження голлівудської акторки

Джессіка Альба та Меган Маркл побували на святкуванні Дня народження Керрі Вашингтон.
Джессіка поділилася у своєму Instagram відео з незвичайної церемонії, щоб наповниться енергією, яку влаштували подруги для іменинниці.
"Молодий місяць — час для нових стартів, встановлення намірів і заклик до нових можливостей — і ця ніч була саме такою. Ми поєднали, проявили, випустили те, що більше не служить нам, і постукали в нашу силу і найвищу вібрацію", — написала у підписі до ролика Альба.
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У відеоролику видно й герцогиню Сассекську, яка сидить на церемонії серед гостей.
Керрі Вашинготон подякувала своїм подругам за влаштоване для неї свято і закликала підписників зробити пожертвування після руйнівних пожеж до організації @altadenagirls, яка допомагає молодим дівчатам "відновити історичну спільноту, яка потребує нашої любові". Це саме та організація, до якої Меган Маркл особисто приїжджала та привозила пожертвування.
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