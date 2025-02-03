В оточенні подруг: Меган Маркл помітили на дні народження голлівудської акторки

Джессіка поділилася у своєму Instagram відео з незвичайної церемонії, щоб наповниться енергією, яку влаштували подруги для іменинниці.

"Молодий місяць — час для нових стартів, встановлення намірів і заклик до нових можливостей — і ця ніч була саме такою. Ми поєднали, проявили, випустили те, що більше не служить нам, і постукали в нашу силу і найвищу вібрацію", — написала у підписі до ролика Альба.

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У відеоролику видно й герцогиню Сассекську, яка сидить на церемонії серед гостей.

Керрі Вашинготон подякувала своїм подругам за влаштоване для неї свято і закликала підписників зробити пожертвування після руйнівних пожеж до організації @altadenagirls, яка допомагає молодим дівчатам "відновити історичну спільноту, яка потребує нашої любові". Це саме та організація, до якої Меган Маркл особисто приїжджала та привозила пожертвування.

Джессіка Альба та Меган Маркл на задньому фоні / Фото: Инстагарам Джессика Альба

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