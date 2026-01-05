В оточенні всіх онуків: королева Сільвія та король Карл Густав поділилися милим сімейним фото

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

На фотографії, яка була зроблена в Солідені — літній резиденції шведських монархів, Його Величність король та Її Величність королева зображені з усіма своїми дітьми та онуками. У підписі до фото значиться:

«Влітку члени королівської родини зібралися перед театром у Соллідені».

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

У Сільвії та Карла Філіпа дев’ятеро онуків — це діти їхніх трьох власних дітей — кронпринцеси Вікторії (принц Оскар та принцеса Естель), принца Карла Філіпа (сини Олександр, Габріель, Джуліан та дочка Інес), а також принцеси Мадлен (син Ніколас и доньки Леонор и Адрієнн).

Нагадаємо, напередодні Різдва королева Сільвія також показувала, як із усіма своїми онуками за традицією прикрашала ялинки у палаці. Особливо зачарувала її наймолодша внучка — принцеса Інес.