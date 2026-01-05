ТСН у соціальних мережах

В оточенні всіх онуків: королева Сільвія та король Карл Густав поділилися милим сімейним фото

Король Швеції Карл Густав та його дружина королева Сільвія поділилися дуже милим сімейним знімком, зробленим минулого літа.

Ольга Кузьменко
Король Карл Густав та королева Сільвія

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

На фотографії, яка була зроблена в Солідені — літній резиденції шведських монархів, Його Величність король та Її Величність королева зображені з усіма своїми дітьми та онуками. У підписі до фото значиться:

«Влітку члени королівської родини зібралися перед театром у Соллідені».

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

У Сільвії та Карла Філіпа дев’ятеро онуків — це діти їхніх трьох власних дітей — кронпринцеси Вікторії (принц Оскар та принцеса Естель), принца Карла Філіпа (сини Олександр, Габріель, Джуліан та дочка Інес), а також принцеси Мадлен (син Ніколас и доньки Леонор и Адрієнн).

Нагадаємо, напередодні Різдва королева Сільвія також показувала, як із усіма своїми онуками за традицією прикрашала ялинки у палаці. Особливо зачарувала її наймолодша внучка — принцеса Інес.

