В оточенні всіх онуків: королева Сільвія та король Карл Густав поділилися милим сімейним фото
Король Швеції Карл Густав та його дружина королева Сільвія поділилися дуже милим сімейним знімком, зробленим минулого літа.
На фотографії, яка була зроблена в Солідені — літній резиденції шведських монархів, Його Величність король та Її Величність королева зображені з усіма своїми дітьми та онуками. У підписі до фото значиться:
«Влітку члени королівської родини зібралися перед театром у Соллідені».
У Сільвії та Карла Філіпа дев’ятеро онуків — це діти їхніх трьох власних дітей — кронпринцеси Вікторії (принц Оскар та принцеса Естель), принца Карла Філіпа (сини Олександр, Габріель, Джуліан та дочка Інес), а також принцеси Мадлен (син Ніколас и доньки Леонор и Адрієнн).
Нагадаємо, напередодні Різдва королева Сільвія також показувала, як із усіма своїми онуками за традицією прикрашала ялинки у палаці. Особливо зачарувала її наймолодша внучка — принцеса Інес.