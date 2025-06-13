В оточенні зірок: король Чарльз III відвідав прийом у Сент-Джеймському палаці

Король Чарльз, Меріл Стріп, Кейт Вінслет / © Associated Press

Реклама

Меріл Стріп, Девід Бекхем, Кейт Вінслет та інші відомі британці були присутні 12 червня на церемонії вручення нагород King’s Foundation Awards на честь 35-ї річниці The King’s Foundation у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.

На заході вшановували роботу студентів, викладачів, випускників та партнерів, які зробили внесок у роботу фонду у різних секторах, таких як сталий розвиток, навички традиційної спадщини та екологічну освіту.

Меріл Стріп, Девід Бекхем, Кейт Вінслет / © Associated Press

Серед 200 гостей були акторки Меріл Стріп та Кейт Вінслет, футболіст Девід Бекхем, який став послом Фонду короля 2024 року та багато інших гостей.

Реклама

Благодійна організація повідомила, що за 35 років свого існування вона навчила понад 115 000 студентів традиційним ремеслам та екологічній освіті, прийняла понад 2,5 мільйона відвідувачів у своїх британських філіях та позитивно вплинула на життя понад 500 000 осіб за допомогою стійкого міського планування, повідомляє королівський палац.

Король Чарльз III, Меріл Стріп і Кейт Вінслет / © Associated Press

Король з’явився на прийомі в улюбленому темно-синьому костюмі в смужку, білій сорочці і з краваткою в принт. Девід Бекхем був у чорному костюмі, блакитній сорочці і з сірою краваткою. Кейт Вінслет одяглася в класичний білий штанний костюм, а Меріл Стріп одягла сукню в квітковий принт.

Кейт Вінслет / © Associated Press

Нагадаємо, цього ж дня монарх випустив екстрене повідомлення у Instagram.

Король Чарльз III та його гості в Сент-Джеймському палаці / © Associated Press