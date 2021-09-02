В пальті, з яскравою сумкою і незвичайною брошкою: королева Маргрете II зачарувала новим образом

81-річна данська королева проводжала літо по-особливому.
Її Величність була зображена на королівській яхті Даннеброг в Ганстгольмі під час свого літнього плавання. Одягнена монархиня була в темне пальто під яким виднілася біла кофта, а її образ доповнювали яскраві аксесуари.
Голову королеви покривав капелюх з цікавим декором, на плечі висіла червона сумка з крокодилячої шкіри, а на руках були одягнені червоні шкіряні рукавички. На грудях Маргрете II пришпилила брошку у вигляді півня, а у вухах у неї були великі квіткові сережки. Губи королева традиційно нафарбувала яскравою помадою.
Зазначимо, нещодавно, як повідомляв королівський палац, Маргрете II була найнята як художниця-декораторка для нового фільму Netflix "Еренгард", заснованого на останніх творах данської письменниці Карен Бліксен.
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