На згадку про Єлизавету Боуз-Лайон: цікаві факти з біографії матері королеви Єлизавети II

4 серпня 2021 року матері королеви Єлизавети II - Єлизаветі Боуз-Лайон, королеві-матері, як її називали в народі, виповнилося б 122 роки.

Ця легендарна жінка прожила довге життя, пропонуємо згадати знакові події.

Єлизавета Боуз-Лайон – дружина британського короля Георга VI, у шлюбі вона носила титули герцогині Йоркської і королеви-консорта Британської імперії. А після сходження на престол її старшої дочки, для відмінності від неї, була відома як королева Єлизавета чи королева-мати.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Єлизавета народилася 4 серпня 1900 року і була молодшою з чотирьох дочок та дев'ятою дитиною із десяти дітей в сім'ї Клода Джорджа Боуз-Лайона і Сесілії Ніни Кавендіш-Бентинк.

Відомі й інші версії про народження Єлизавети. Говорили, що Єлизавета народилася 3 серпня 1900 року і, як і її молодший брат Девід, була дочкою французької кухарки Боуз-Лайонов Маргарити Родьє, яка стала сурогатною матір'ю, оскільки Сесілія Ніна не могла більше народжувати, що було не рідкістю в аристократичних родинах того часу. Пізніше цю теорію спростували королівські біографи.

Дитинство Єлизавети минуло в замках в Сент-Полс Волден і Глемісі. До восьми років вона навчалася вдома під керівництвом гувернантки, потім вступила до школи в Лондоні. В юні роки захоплювалася спортом, любила коней і собак (цю любов успадкувала і її дочка Єлизавета II).

З членами королівської сім'ї Єлизавета була знайома з дитинства, вона товаришувала з дітьми королівської пари. У 1921 році принц Альберт, герцог Йоркський, відомий в сім'ї під прізвиськом Берті, просив руки Єлизавети, але вона відмовила йому. Тоді Берті заявив матері королеві Марії, що не одружиться ні з ким іншим, і королева Марія вирушила до Глемісу, щоб познайомитися з дівчиною, яка завоювала серце її сина. Втручатися в їхні стосунки вона не стала. Принц Альберт був наполегливий, за кілька місяців освідчився знову і знову отримав відмову. І тільки втретє Єлизавета дала згоду. Це було в 1923 році.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI в день свого весілля / Фото: Getty Images

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Той факт, що принц Альберт обрав за дружину саме Єлизавету, дочку пера, а не члена королівської династії, як це було прийнято раніше, розглядалося як початок епохи політичної модернізації. Своїй дружині він підніс платинову обручку з сапфіром з Кашміру і двома діамантами з боків від нього. Королівське весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві 26 квітня 1923 року.

Єлизавета стала першою, хто шляхом до абатства поклав букет на могилу невідомого солдата. Вона зробила це на згадку про брата Фергюсе. У такий спосіб була започаткована традиція, згідно з якою королівські наречені кладуть букет на могилу невідомого солдата, проте роблять це наступного дня після церемонії і всіх офіційних фотографій. У весільній подорожі королева захворіла на коклюш.

21 квітня 1926 року в пари народилася їхня перша дитина - принцеса Єлизавета, в сім'ї відома під прізвиськом Лілібет, яка згодом зійшла на престол під іменем Єлизавети II. Друга дочка пари - принцеса Маргарет - народилася 21 серпня 1930 року.

Єлизавета Боуз-Лайон з дочкою Єлизаветою / Фото: Getty Images

Під час Другої світової війни королівська пара стала символом боротьби з нацизмом. Єлизавета відвідувала війська, лікарні, фабрики і ті частини країни, які бомбардували. У 1940 році Єлизавета виступала на підтримку жінок на радіо, акцентуючи увагу на національній спільності інтересів та важливості ролі матері й дружини під час війни. Під час війни через побоювання неминучого вторгнення Єлизавету навчали стріляти з револьвера. Король Георг і його дружина в ті часи проводили робочий день в Букінгемському палаці, а ночували разом зі своїми дочками в Віндзорському замку.

У вересні 1951 року королю Георгу VI був діагностований рак легень. Замість нього в тур Австралією і Новою Зеландією вирушила принцеса Єлизавета та її чоловік Філіп. Король Георг VI помер уві сні 6 лютого 1952 року, коли принцеса Єлизавета й герцог Единбурзький перебували в Кенії, дорогою до південної півкулі. А до Лондона старша дочка Єлизавети повернулася вже королевою.

Єлизавета Боуз-Лайон і її дочки Маргарет і Єлизавета / Фото: Getty Images

Після смерті дружина Єлизавета стала іменуватися "Її Величність королева Єлизавета, королева-мати" - просто королевою Єлизаветою зватися вона не могла через те, що так називали чинну королеву.

Єлизавета II і принц Філіпп / Фото: Getty Images

Королева-мати прославилася своїм довголіттям. Її 90-річчя і 100-річчя святкували парадами. 30 березня 2002 року королева-мати померла уві сні у Роял-Лодж, у присутності дочки. Протягом останніх чотирьох місяців життя королева Єлизавета страждала через застуду. Єлизавета померла у віці 101 року і 238 днів, і на момент смерті була найстаршим членом британської королівської сім'ї в історії; втім, рекорд королеви-матері був побитий її невісткою Алісою Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогинею Глостерської, що померла у віці 102 років 29 жовтня 2004 року. На бажання покійної поховальний вінок, який лежав на кришці труни Єлизавети, був покладений на могилу невідомого солдата, повторюючи жест, який сама королева-мати зробила в день свого весілля.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні також святкує свій день народження чоловіка принца Гаррі - герцогиня Сассекська, Меган.

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