В пам’ять про дідуся: принцеса Кейт з’явилася на параді в особливій брошці на грудях

Принцеса Кейт / © Getty Images

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Цього дня принцеса Уельська була одягнена у фіолетове пальто від Emilia Wickstead, капелюх Sean Barrett Millinery, взута в туфлі на підборах від Ralph Lauren. На грудях у принцеси була особлива брошка у вигляді крил Королівських ВПС — на знак поваги до військової служби свого діда. Вартість такої брошки понад 6600 тисяч доларів.

Брошка, прикріплена до лівого лацкана пальта Кейт, мала жовту монограму RAF у лавровому вінку, що, за словами експертів, символізувало силу, пише express.co.uk.

Принц Вільям і принцеса Кейт на параді в Лондоні / © Getty Images

Фахівець з прикрас Максвелл Стоун каже: «Брошка Кейт прикрашена жовтою монограмою „RAF“ усередині лаврового вінка, що символізує перемогу та честь, увінчаного короною королеви Єлизавети II. Великі оперені крила тягнуться з кожного боку, викликаючи асоціації з польотом та свободою».

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Брошка принцеси Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт і королева Камілла віддали «тиху данину поваги» полеглим ветеранам.

«У День Перемоги королева Камілла і принцеса Уельська віддали тиху данину поваги мовою спадщини — Камілла з брошкою 12-го Королівського улану на честь кавалерійської служби її батька, а Кейт з крилами Королівських ВПС, що нагадують про траєкторію польоту військової мужності».

Дідусь Кейт, Пітер Міддлтон, був британським військовим льотчиком, який служив у Королівських ВПС під час Другої світової війни. Її дід також був другим пілотом 49 із 62 польотів принца Філіпа під час двомісячного туру Південною Америкою 1962 року.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Це сталося через роки після Другої світової війни, оскільки під час війни принц Філіпп вже був високопоставленим офіцером Королівського флоту.

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Батько королеви Камілли, майор Брюс Шанд, також служив у британській армії під час Другої світової війни. Він брав участь у британських експедиційних силах у Франції і був нагороджений Військовим хрестом за хоробрість під час битви під Дюнкерком 1940 року і знову під час другої битви при Ель-Аламейні 1942 року.

Королева Камілла / © Associated Press