В панчохах і мінішортах: 72-річна Віра Вонг похизувалася осінніми луками

72-річна американська модельєрка Віра Вонг похизувалася в Мережі новими осінніми луками.

На одному з фото Віра позує біля стіни, одягнена в трикотажний смугастий пуловер і короткі джинсові шорти у поєднанні з чорними панчохами і ботильйонами на високих підборах і шнурівці. В руках Вонг тримає маленьку сіру сумку, на обличчі у неї чорні окуляри, а довге волосся розпущене.

На іншому знімку дизайнерка позує в цьому ж луці на вулиці, але з іншого ракурсу. Видно, що у вухах у неї великі металеві сережки.

(гортайте фото праворуч)

Також дизайнерка, яка славиться своїми колекціями весільних суконь, продемонструвала аутфіт в чорно-білому смугастому костюмі, чорному капелюсі і чорних мюлях на маленьких підборах. А ще показала аутфіт в чорних обтислих штанах з лампасами, чорній толстовці, плямистій бандані і зі шкіряною сумкою-бананкою через плече. У підписі дизайнерка написала, що в повітрі вже пахне осінню і час змінити луки.

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