В перлах і цікавому капелюсі: який вигляд мала мама королеви Єлизавети II в 40-х роках

В перлах і цікавому капелюсі: який вигляд мала мама королеви Єлизавети II в 40-х роках

У фотоархіві батьків королеви Єлизавети II збереглося дуже багато цікавих фотографій.

Сьогодні згадуємо, як цього дня — 11 жовтня 1940 року, король Георг VI і його красуня-дружина Єлизавета Боуз-Лайон нанесли візит до громадського центру харчування в Південному Лондоні.

Король був у військовій формі і кашкеті, а Єлизавета в темному пальті, капелюсі, що нагадував берет і з білим клатчем під пахвою. На шиї у королеви було перлинне намисто з п'яти ниток, також вона була в рукавичках, з дорогоцінним браслетом на зап'ясті, сережках і з брошкою у вигляді кленового листка.

Британський король Георг VI і королева Єлизавета / Associated Press

Королева Єлизавета любила виконувати свої обов'язки дружини короля і завжди із задоволенням це робила. Продовжила свою справу королева-мати навіть після смерті чоловіка 1952 року, коли на трон зійшла її дочка Єлизавета II.

Читайте також:

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета за місяць до народження свого первістка — принца Чарльза

Цей день в історії: як батьки королеви Єлизавети II проводили час в Шотландії

Що у неї з руками: королева Єлизавета II налякала своїм зовнішнім виглядом

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання