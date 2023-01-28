В перлах і елегантному капелюсі з бантом: японська принцеса Акіко на виставці квітів

Японська принцеса Акіко відвідала виставку квітів Kanto & Tokai у Токіо. Там вона з'явилася у стриманому аутфіті.

На принцесі був білий топ і класичний костюм сірого відтінку, який складався із приталеного жакета з округлим коміром і рукавами кльош, а також спідниці-олівця.

Принцеса Акіко / Фото: Getty Images

Образ Акіко доповнила елегантним капелюхом із бантом. До лацкану жакета вона прикріпила вишукану брошку з перлами, на шиї у неї було перлинне намисто, а у вухах – лаконічні сережки.

Чорна сумочка і кремові рукавички завершили лук японської принцеси.

Нагадаємо, принцеса Акіко – донька покійного принца Мікаси Томохіто, який був двоюрідним братом почесного японського імператора Акіхіто.

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