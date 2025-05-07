В плісованій сукні та синьому жакеті: королева Мері піднялася на борт королівського корабля

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

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Одягнена королівська особа була в білу плісировану сукню з мереживним коміром і в синьому жакеті зверху, який підкреслював її тонку талію. На голові у королеви був крислатий капелюх, під пахвою вона тримала плетений клатч і взута була в бежеві туфлі-човники на підборах. Також королева одягла золоті сережки-кільця, брошку прикріпила до жакета, у неї був макіяж із блискучими тінями на повіках і блиск на губах. Мері тримала в руках букет квітів. Король Фредерік X одягнув цього разу військову форму.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Вчора королівська особа у пудровому жакеті та білих штанях відвідала Королівську академію музики.

Королева Мері / © Getty Images