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В плісованій сукні та синьому жакеті: королева Мері піднялася на борт королівського корабля
Король Фредерік X і королева Мері прибули сьогодні до Нордрі-Толдбода, щоб піднятися на борт королівського корабля «Даннеброг» у Копенгагені.
Одягнена королівська особа була в білу плісировану сукню з мереживним коміром і в синьому жакеті зверху, який підкреслював її тонку талію. На голові у королеви був крислатий капелюх, під пахвою вона тримала плетений клатч і взута була в бежеві туфлі-човники на підборах. Також королева одягла золоті сережки-кільця, брошку прикріпила до жакета, у неї був макіяж із блискучими тінями на повіках і блиск на губах. Мері тримала в руках букет квітів. Король Фредерік X одягнув цього разу військову форму.
Вчора королівська особа у пудровому жакеті та білих штанях відвідала Королівську академію музики.