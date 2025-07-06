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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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282
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1 хв

В помаранчевій сукні і в компанії дочки: королева Максима сходила на футбол

Королева Нідерландів та її молодша дочка принцеса Аріана сходили на футбол.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Аріана були заскочені перед початком футбольного матчу групи D жіночого чемпіонату Європи УЄФА 2025 року між Уельсом та Нідерландами на стадіоні Allmend Stadion Luzern у Люцерні, в Швейцарії.

Принцеса Аріана і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Аріана і королева Максима / © Getty Images

Королева приїхала на спортивний захід у яскравій помаранчевій сукні з поясом на талії від свого улюбленого бренду Natan. Її волосся було розпущене, на обличчі був виразний макіяж, а у вухах великі квіткові сережки ручної роботи створені турецьким дизайнером Бегум Хан. Також королева доповнила образ яскравим манікюром та кількома браслетами на зап’ястях.

Її дочка була одягнена у білу блузку з прозорими вставками від Twinset Milano, волосся зібрала шпилькою, а у вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, нідерландська королівська родина влаштувала літню фотосесію у саду палацу Хейс-тен-Бос у Гаазі.

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