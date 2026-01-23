В помаранчевому штанному костюмі: королева Максима приїхала на нову робочу зустріч

Королева Максима / © Getty Images

Днями Її Величність відвідала завод Remeha (дочірня компанія групи BDR Thermea) в Апелдорні, він спеціалізується на виробництві високоефективного опалювального обладнання.

Максима приїхала на зустріч у помаранчевому штанному костюмі в дрібний принт, а під жакет одягла нюдовий трикотажний джемпер з високою горловиною. Вона була взута у зручні чорні черевики, а під пахвою тримала м’який клатч. Образ королева доповнила сережками кільцями та кількома золотими браслетами, а також зробила насичений червоний манікюр.

Також учора Максима відвідала початкову школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейні, де з’явилася у бронзовому спідничному костюмі та з величезними квітковими сережками у вухах.