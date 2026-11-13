В пончо і костюмі винного відтінку: прем'єр-міністерка Італії продемонструвала яскравий образ у Дубліні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбувся у Дубліні.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

На заході політикиня з’явилася в елегантному монохромному образі, який їй дуже пасував.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

На Мелоні був костюм насиченого винного відтінку, який складався з двобортного жакета з кишенями з клапанами і штанів прямого крою.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Під жакетом у неї була блузка такого самого кольору з коміром-бантом, який додав діловому аутфіту жіночності і вишуканості. А зверху премʼєрка одягла пончо в тон, яке потім зняла.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа зробила гарне укладання з локонами і макіяж смокі-айс і з рожевою помадою.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні приголомшила ефектним луком у червоному жакеті із золотими ґудзиками.

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