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В прикрасі з 40-х: королева Єлизавета II з'явилася на публіці в улюбленому намисті

В прикрасі з 40-х: королева Єлизавета II з'явилася на публіці в улюбленому намисті

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета II зараз перебуває у Сандрінгемі. Але ми сьогодні хочемо згадати її нещодавню появу перед публікою та звернути увагу на один аксесуар.

Монархиня дуже любить прикраси із перлів. До кожного світського виходу Єлизавета II вибирає перлинні прикраси – кольє і сережки. Наприкінці жовтня Її Величність вручила Золоту медаль Королеви за поезію 2020 року Давиду Костянтину під час віртуальної аудієнції з Віндзорського замку. Того дня вона з'явилася перед камерою в гарній квітковій сукні та з перлиною двониткою на шиї.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II одягла дворядне перлинне намисто замість трирядного, яке ми зазвичай бачимо на ній під час публічних виходів.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Ці перлини трохи менші, ніж інші дворядні перлинні нитки, і мають перли неправильної форми. Схоже, це те саме намисто, яке принцеса любила носити в 1940-х роках. На жаль, походження цього намиста невідоме.

Принцеси Маргарет та Єлизавета / © Getty Images
Принцеси Маргарет та Єлизавета / Getty Images
Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Getty Images

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