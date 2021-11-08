В прикрасі з 40-х: королева Єлизавета II з'явилася на публіці в улюбленому намисті

В прикрасі з 40-х: королева Єлизавета II з'явилася на публіці в улюбленому намисті

Королева Єлизавета II зараз перебуває у Сандрінгемі. Але ми сьогодні хочемо згадати її нещодавню появу перед публікою та звернути увагу на один аксесуар.

Монархиня дуже любить прикраси із перлів. До кожного світського виходу Єлизавета II вибирає перлинні прикраси – кольє і сережки. Наприкінці жовтня Її Величність вручила Золоту медаль Королеви за поезію 2020 року Давиду Костянтину під час віртуальної аудієнції з Віндзорського замку. Того дня вона з'явилася перед камерою в гарній квітковій сукні та з перлиною двониткою на шиї.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II одягла дворядне перлинне намисто замість трирядного, яке ми зазвичай бачимо на ній під час публічних виходів.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Ці перлини трохи менші, ніж інші дворядні перлинні нитки, і мають перли неправильної форми. Схоже, це те саме намисто, яке принцеса любила носити в 1940-х роках. На жаль, походження цього намиста невідоме.

Принцеси Маргарет та Єлизавета / Getty Images

Королева Єлизавета II / Getty Images

Читайте також:

Прикраси королеви Єлизавети II (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання