В рожевому пальті та сукні з квітами: королева Єлизавета II відвідала музей в Шотландії

В рожевому пальті та сукні з квітами: королева Єлизавета II відвідала музей в Шотландії

Королева Єлизавета II продовжує відвідувати заходи в рамках тижня, який монархиня проводить в Шотландії.

Вчора, 29 червня, королева Великої Британії відвідала відкриття музею горян Аргайл і Сазерленд під час відвідин замку Стерлінг в Стерлінгу. Також Її Величність відкрила меморіальну дошку в ознаменування відкриття цього музею.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Цього дня на публіці Єлизавета II з'явилася в холодно-рожевому пальті та капелюсі з квітами. Під пальтом у монархині була біла сукня з квітковим принтом, також вона була в білих рукавичках, туфлях від Anello & Davide, з сумкою від бренду Launer, на її пальті була традиційно пришпилена брошка, а на шиї і у вухах були перлинні прикраси. Королева багато усміхалася і перебувала в чудовому настрої. На обличчі у неї був макіяж з яскравою помадою на губах.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II вирушила до Шотландії на Голірудський тиждень, як це завжди робила раніше до пандемії. Її супроводжував принц Вільям, який відвідав з нею кілька заходів.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II і принц Вільям / Getty Images

Вчора Вільям повернувся до Лондона, де разом з дружиною Кетрін і старшим сином Джорджем був присутній на футбольному матчі між збірними Англії та Німеччини.

Кейт і Вільям з сином Джорджем на Уемблі / Getty Images

Сьогодні до королеви Єлизавети II в цій поїздці приєднається її донька принцеса Анна.

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Королева Єлизавета II в Шотландії (8 фото)

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