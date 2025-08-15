ТСН у соціальних мережах

В саду біля будинку: опубліковано ще одне фото на честь ювілею принцеси Анни

Британська королівська родина розщедрилася на привітання для принцеси Анни, опублікувавши ще одну фотографію з її нової фотосесії.

Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

На новому знімку принцеса зображена у червоній сукні-сорочці з білими ґудзиками та поясом на талії, у перлинних сережках та з двома нитками перлів на шиї. У неї зроблена її фірмова улюблена зачіска «вулик», яку вона носить практично все життя, та легкий макіяж на обличчі.

Зазнімкована принцеса, коли вона стоїть, притулившись до дерев’яного стовпа, ймовірно, в саду свого будинку в Геткомб-парку. Цей знімок також зробив відомий фотограф Джон Суоннелл, який зобразив Анну і для її портрета, де вона позує у синій сукні з білим коміром.

«Сьогодні 75! Дякуємо за всі ваші добрі привітання з днем народження принцеси цього тижня», — йдеться у повідомленні.

Також, нагадаємо, палац поділився дуже милим фото принцеси Анни, показавши кадри її дитячих років.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, ми вже показували, якими знімками ділилася раніше королівська родина на честь дня народження принцеси Анни.

