- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 627
- Час на прочитання
- 1 хв
В салатовому жакеті та штанях-кльош: королева Софія відвідала робочу зустріч у палаці
86-річна королева Іспанії Софія відвідала новий робочий захід.
Королева Софія зустрілася з представниками Університету Каміло Хосе Сели у палаці Сарсуела у Мадриді.
Її Величність одяглася в квітчасту блузку, салатовий жакет і чорні штани-кльош, які носила зі шкіряними туфлями на підборах.
Софія доповнила образ сережками-висячками, численними золотими прикрасами на шиї, кількома золотими браслетами на зап'ястях і годинником, а на пальцях у неї були каблучки з камінням, і королева зробила французький манікюр. Мати короля Філіпа VI мала радісний вигляд та усміхалася.
Нагадаємо, днями король Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали випускний своєї доньки інфанти Софії в Уельсі. Дівчина закінчила дворічний курс бакалавра у United World College Adriatic в Уельсі.