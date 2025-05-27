В салатовому жакеті та штанях-кльош: королева Софія відвідала робочу зустріч у палаці

Королева Софія / © Getty Images

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Королева Софія зустрілася з представниками Університету Каміло Хосе Сели у палаці Сарсуела у Мадриді.

Її Величність одяглася в квітчасту блузку, салатовий жакет і чорні штани-кльош, які носила зі шкіряними туфлями на підборах.

Королева Софія / © Getty Images

Софія доповнила образ сережками-висячками, численними золотими прикрасами на шиї, кількома золотими браслетами на зап'ястях і годинником, а на пальцях у неї були каблучки з камінням, і королева зробила французький манікюр. Мати короля Філіпа VI мала радісний вигляд та усміхалася.

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Нагадаємо, днями король Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали випускний своєї доньки інфанти Софії в Уельсі. Дівчина закінчила дворічний курс бакалавра у United World College Adriatic в Уельсі.

Король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

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