В штанному костюмі на захід: Зара Тіндалл обрала незвичайне вбрання для Royal Ascot

Зара Тіндалл / © Getty Images

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Зазвичай королівські дами обирають для своєї появи на кінних перегонах Royal Ascot легкі денні сукні, але дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — вирішила піти проти правил. Вона з’явилася на заході у штанному костюмі, але не строго кольору і фасону, а обрала легке вбрання з м’якої тканини небесно-блакитного відтінку.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Її костюм був від бренду Veronica Beard, а доповнила Зара його блакитним однотонним топом та чарівним капелюшком, який прикрашав великий білий бант.

Також в образі королівської особи були присутні туфлі-човники на підборах, клатч молочного кольору від Aspinal of London, а ось шику та гламуру її луку додавали великі сережки з камінням.

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Зара Тіндалл / © Getty Images

Днем раніше Зара продемонструвала кардинально інший образ — елегантну сукню білого кольору з чорними деталями від Laura Green. Також Зара носила крислатий капелюх з бантом і сережки.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Associated Press Майк та Зара Тіндалли / © Associated Press Зара Тіндалл / © Associated Press Зара Тіндалл із чоловіком Майком / © Getty Images Зара Тіндал і принцеса Євгенія / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images