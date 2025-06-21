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В штанному костюмі на захід: Зара Тіндалл обрала незвичайне вбрання для Royal Ascot
Онучка королеви Єлизавети любить мати елегантний вигляд, але яскравий, що вкотре довела своїм новим образом.
Зазвичай королівські дами обирають для своєї появи на кінних перегонах Royal Ascot легкі денні сукні, але дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — вирішила піти проти правил. Вона з’явилася на заході у штанному костюмі, але не строго кольору і фасону, а обрала легке вбрання з м’якої тканини небесно-блакитного відтінку.
Її костюм був від бренду Veronica Beard, а доповнила Зара його блакитним однотонним топом та чарівним капелюшком, який прикрашав великий білий бант.
Також в образі королівської особи були присутні туфлі-човники на підборах, клатч молочного кольору від Aspinal of London, а ось шику та гламуру її луку додавали великі сережки з камінням.
Днем раніше Зара продемонструвала кардинально інший образ — елегантну сукню білого кольору з чорними деталями від Laura Green. Також Зара носила крислатий капелюх з бантом і сережки.