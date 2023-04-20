В штанному костюмі та туфлях-човниках: стильна Олена Зеленська відвідала лікарню

Перша леді Олена Зеленська відвідала медзаклад на Київщині, де було презентовано курс щодо застосування Міжнародної класифікації функціонування. Це універсальна класифікація показників, пов'язаних зі здоров'ям, одна з трьох класифікацій, які пропонує для застосування Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

З ініціативи першої леді та після тривалої роботи МОЗ і експертів Міжнародну класифікацію функціонування було запроваджено як національний "Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я". Усі фахівці з реабілітації мають використовувати саме цю методику, працюючи з порушеннями функціонування людини та інвалідністю.

Очікується, що запровадження МКФ дасть змогу враховувати медичні, психологічні та соціальні потреби людини, яка прагне відновитися й бути самостійною після важких травм і захворювань, спонукатиме заклади охорони здоров’я впроваджувати сучасну доказову, активну реабілітацію, розвивати команди фахівців, закуповувати обладнання відповідно до найкращих стандартів. А зібрані дані про стан здоров’я та можливості людини допоможуть державі планувати допомогу та послуги вже за межами реабілітаційного відділення – у соціальній, освітній сферах, працевлаштуванні тощо.

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"Лікарі отримають найкращі інструменти, практики, знання, доступ до навчання для того, щоб якнайкраще повертати якість життя тим нашим співвітчизникам, у яких все це хотів відібрати нападник. І тут існує не лише медична, а й важлива соціальна площина. МКФ – це крок до прозорості. А ще тут є психологічна площина: правильне визначення та реабілітація повертають людям не тільки фізичні можливості, а й віру в себе і в життя. Так, наше суспільство змінилося. Воно не буде таким, як раніше. Але воно може бути кращим, якщо ми забезпечимо для всіх, кого поранила війна, гідні умови, гідне ставлення, гідні можливості", – акцентувала Олена Зеленська.

Перша леді приїхала до клініки у темно-сірому штанному костюмі в дрібну смужку, чорній трикотажній кофті під низом та взута у чорні гостроносі туфлі на підборах. В кишені на грудях у Олени була хустка. Також вона одягла красиві сережки, зробила стильне укладання та мейкап у теплих відтінках.