В синіх штанях і блейзері: королева Софія побувала на концерті

82-річна королева Іспанії Софія іноді виходить в світське суспільство.

Мама короля Філіпа VI вчора була зазнімкована фотографами на концерті в Музеї королеви Софії в Мадриді.

Її Величність мала досить ефектний вигляд в синіх штанях-кльош і такій самій блузці в тон поверх якої одягла подовжений білий блейзер і доповнила аутфіт синьою маскою і маленькою синьою сумкою.

Королева Софія / Getty Images

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Королева, нарешті, позбулася синяви в своєму волоссі і зробила бездоганне укладання. У макіяжі акцентувала увагу на очах. Ну і незмінним в образі іспанської королеви залишається її любов до численних прикрас. Не всі з них золоті або з дорогоцінними каменями. Аж п'ять підвісок Софія одягла на шию, була в браслетах на двох зап'ястях і з декількома золотими каблучками на пальцях.

Королева Софія / Getty Images

Слід згадати, що образи, які королева підбирає, наприклад, для робочих зустрічей в палаці також часто яскраві. Особливо Її Величність любить жакети.

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