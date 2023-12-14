В сірому жакеті та лаконічних сережках: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Регіональна координація програми була створена навесні 2023 року рішенням Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

В Instagram перша леді поділилась відео та фотографіями із заходу та написала:

"Зустрілися сьогодні з представниками регіонів, відповідальними за впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Постійно підкреслюю: будь-яка допомога має починатися в громаді, якомога ближче до людини. Послуги з ментального здоровʼя – також.

Ба більше, ці послуги мають стати частиною комплексного сервісу для людини, який передбачатиме також доступну соціальну, юридичну допомогу, допомогу в пошуку роботи, реабілітації тощо. Це все єдине коло підтримки, у якому роль регіональних координаторів і місцевої влади стає ключовою. Тож основне завдання на наступний рік – розробити обласні програми ментального здоровʼя, щоб ця підтримка працювала в усіх сферах життя українців", - зазначила Зеленська.

На захід дружина президента приїхала в сірому жакеті під яким була чорна блузка та в чорних штанях. Олена одягла лаконічні сережки, зробила денний макіяж та свою класичну зачіску.

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Тим часом вчора президент Зеленський, нагадаємо, зустрівся з королівською родиною Норвегії.

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