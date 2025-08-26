В смугастій сорочці і білої спідниці з деніму: королева Ранія вийшла в світ з дочкою

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Реклама

Це була зустріч із яскравими йорданськими талантами та представниками дизайнерської спільноти в межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані 2026 року.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

На неї королева прибула в ніжно-блакитній сорочці об’ємного крою в тонку червоно-блакитну смужку, білій джинсовій спідниці із запахом на талії від Loewe, на плечі у неї висіла маленька молочна сумка Bottega Veneta. Образ Ранія доповнила тонким червоним поясом на талії від Dior, сережками Stone Fine Jewelry, кількома золотими каблучками та браслетами на зап’ясті, а також красивим укладанням та макіяжем.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман була одягнена у ніжно-жовтий топ та жакет у поєднанні з чорними штанами. 28-річна принцеса розпустила волосся, одягла кілька золотих підвісок на шию, зокрема Van Cleef & Arpels та золоті сережки.

Реклама

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія поділилася милим сімейним знімком, на якому була зазнімкована зі своїм чоловіком королем Абдаллою II.