ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

В смугастій сорочці і білої спідниці з деніму: королева Ранія вийшла в світ з дочкою

Королева Ранія взяла із собою на нову робочу зустріч свою старшу дочку — принцесу Іман.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Це була зустріч із яскравими йорданськими талантами та представниками дизайнерської спільноти в межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані 2026 року.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

На неї королева прибула в ніжно-блакитній сорочці об’ємного крою в тонку червоно-блакитну смужку, білій джинсовій спідниці із запахом на талії від Loewe, на плечі у неї висіла маленька молочна сумка Bottega Veneta. Образ Ранія доповнила тонким червоним поясом на талії від Dior, сережками Stone Fine Jewelry, кількома золотими каблучками та браслетами на зап’ясті, а також красивим укладанням та макіяжем.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман була одягнена у ніжно-жовтий топ та жакет у поєднанні з чорними штанами. 28-річна принцеса розпустила волосся, одягла кілька золотих підвісок на шию, зокрема Van Cleef & Arpels та золоті сережки.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія поділилася милим сімейним знімком, на якому була зазнімкована зі своїм чоловіком королем Абдаллою II.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie