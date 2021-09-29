В стильному штанному костюмі і човниках: герцогиня Кембриджська з чоловіком Вільямом приїхала до Північної Ірландії

В стильному штанному костюмі і човниках: герцогиня Кембриджська з чоловіком Вільямом приїхала до Північної Ірландії

Схоже у герцога і герцогині Кембриджських цього тижня буде дуже насичений робочий графік.

Тільки вчора ввечері королівська пара сяяла на прем'єрі "бондіани" "Не час помирати", де Кейт з'явилася в розкішній золотій сукні з глибоким декольте від Jenny Packham.

А вже сьогодні Кетрін разом з чоловіком принцом Вільямом приїхала до Північної Ірландії, міста Лондондеррі.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Королівське подружжя прибуло з офіційним візитом до кампуса Маги Ольстерського університету. Їхні королівські Високості зустрінуться зі студентами-медиками з Ольстерського університету, з якими вони розмовляли через відеозв'язок цього року.

Для першої появи на публіці 39-річна герцогиня Кейт вибрала фіолетовий штанний костюм, з подовженим двобортним жакетом і вузькими штанями зі стрілками від Emilia Wickstead з колекції осінь-зима 2021, під який підібрала чорну водолазку, чорний шкіряний пояс на талії і темно-сині туфлі-човники із замші. В руках Кейт несла маленький шкіряний клатч, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Сьогодні у герцогині максимально простий макіяж на обличчі, волосся зібране у високий хвіст, а у вухах золоті сережки. Принц Вільям одягнений у світло-блакитну сорочку, синій піджак, чорні джинси та коричневі туфлі на шнурках.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Читайте також: "Золотий" образ Кейт Міддлтон з прем'єри "бондіани" порівнюють з луком принцеси Діани

Кейт і Вільям на показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання