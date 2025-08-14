ТСН у соціальних мережах

В стильному костюмі від Ralph Lauren: королева Мері на відкритті центру психологічної підтримки

Королева Мері відвідала Headspace Tårnby у Торнбю недалеко від Копенгагена.

Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Це новий консультативний центр на острові Амагер, де надають безкоштовну профілактичну та підтримуючу психічне здоров’я допомогу для молоді віком від 12 до 25 років.

Королева Мері урочисто перерізала стрічку нового центру разом із мером муніципалітету Торнбю Алланом С.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність приїхала на захід у штанному костюмі кольору деніму в білу смужку Ralph Lauren, під який одягла білий топ. Взута Мері була у коричневі босоніжки Gianvito Rossi. У королеви було розпущене волосся, вона зробила легкий макіяж і на шиї мала золотий ланцюжок з підвіскою Louise Grønlykke, а у вухах невеликі золоті сережки-кільця Dulong Fine Jewelry. Декілька браслетів було на зап’ясті, манікюр вона зробила в кораловому відтінку і одягла каблучки.

У Instagram королівської родини поділилися великою кількістю знімків із заходу.

