Суспільство
147
1 хв

В стильному пальті та в компанії дочки: Зара Тіндалл відвідала іподром

Зара Тіндалл разом із дочкою Мією відвідали другий день кінних перегонів William Hill Showcase на іподромі Челтнема.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара та Міа Тіндалли

Зара та Міа Тіндалли / © Getty Images

44-річна донька принцеси Анни і капітана Марка Філліпса була помічена на іподромі Челтнем у Котсуолдсі на щорічному заході Showcase Meeting, який знаменує початок кінного сезону 2025/2026 на британському іподромі. Цього разу королівська особа відвідала захід разом зі своєю 11-річною дочкою Мією.

Зара приїхала у вовняному пальті від Hobbs коричневого кольору з поясом на талії, під пальто Тіндалл одягла чорну водолазку, взула високі шкіряні чоботи Fairfax & Favor і взяла сумку через плече від цього ж бренду. До тону пальта Зара підібрала обідок на голову від Camilla Rose Millinery і одягла шкіряні рукавички, адже в Британії вже холодна осінь. Біляве волосся Тіндалл було розпущене, на обличчі — окуляри від сонця Belleville від Monc, а у вухах золоті сережки.

Зара і Міа Тіндалли / © Getty Images

Зара і Міа Тіндалли / © Getty Images

Її донька Міа Тіндалл одягла білий смугастий джемпер із круглим вирізом на горловині, об’ємні чорні джинси та взула шкіряні черевики. В руках дівчинки був світло-сірий жакет, а через плече шкіряна чорна сумка кросс-боді. Волосся Мії недбало розвивалося на вітрі, у вухах були золоті сережки, а на шиї підвіска.

Нагадаємо, нещодавно Зара відвідувала кінний захід в Аскоті, склавши компанію королеві Каміллі.

Зара Тіндалл в Аскоті / © Getty Images

Зара Тіндалл в Аскоті / © Getty Images

