В сукні, як у Меган: графиня Весекська Софі продемонструвала гарний аутфіт на публіці

11 листопада у Великій Британії відзначається День пам'яті і члени королівської родини беруть участь у різних пам'ятних заходах.

Сьогодні графиня Весекська Софі, дружина молодшого сина королеви Єлизавети II – принца Едварда, відвідала службу перед тим, як прийняти салют на параді 11 листопада 2021 року у Бедворті. На публіці 56-річна Софі з'явилася в максі-укні кольору марсала, зверху якої було сіре об'ємне пальто з великими накладними кишенями. Взута графиня була у високі замшеві світло-бежеві чоботи на підборах, а в руках тримала невеликий клатч. Волосся Софі розпустила, зробила дуже легкий макіяж, одягла сережки у формі пелюсток, а на грудях у неї була пришпилена брошка у вигляді червоного маку. Чому члени королівської сім'ї носять такі брошки ми розповідали вам раніше у цьому матеріалі.

Графіня Софі Весекська / Getty Images

А вчора, 10 листопада, графиня Весекська була присутня на прийомі на честь переможців Королівської премії за підприємництво у Віндзорському замку. Там вона з'явилася в дуже красивій чорній сукні з "вирізом човник" (до речі, це був улюблений фасон суконь Меган Маркл, коли вона жила з Гаррі у Великій Британії), з розпущеним волоссям, сережками-кільцями у вухах і золотою брошкою з маком. Також кілька брошок-маків було пришпилено до клатчу графині.

Графіня Софі Весекська / Getty Images

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