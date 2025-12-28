ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Категорія
Суспільство
11
1 хв

В такому пальті ми її ще не бачили: принцеса Анна відвідала захід з чоловіком і королем

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс відвідали недільну службу у церкві у Сандрінгемі.

Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза приїхала на захід у коричневому пальті, хутряній шапці, бежевій спідниці довжини міді, взута у високі чоботи, а під пахвою тримала маленьку коричневу сумку із замші. Волосся Анна зібрала в класичну зачіску, підкреслила помадою губи та одягла перлинні сережки.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Королівську принцесу на службу супроводжував її чоловік Тімоті. Він разом із Анною також відвідував різдвяну службу у цій самій церкві кілька днів тому. Того дня, нагадаємо, принцеса одягла червоне пальто та поєднувалася в ідеальній фешнтандемі з королевою Каміллою.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

Нагадаємо, сьогоднішню службу відвідав також король Чарльз, його молодший брат принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі.

Король Чарльз, герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Король Чарльз, герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

