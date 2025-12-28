В такому пальті ми її ще не бачили: принцеса Анна відвідала захід з чоловіком і королем

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза приїхала на захід у коричневому пальті, хутряній шапці, бежевій спідниці довжини міді, взута у високі чоботи, а під пахвою тримала маленьку коричневу сумку із замші. Волосся Анна зібрала в класичну зачіску, підкреслила помадою губи та одягла перлинні сережки.

Королівську принцесу на службу супроводжував її чоловік Тімоті. Він разом із Анною також відвідував різдвяну службу у цій самій церкві кілька днів тому. Того дня, нагадаємо, принцеса одягла червоне пальто та поєднувалася в ідеальній фешнтандемі з королевою Каміллою.

Нагадаємо, сьогоднішню службу відвідав також король Чарльз, його молодший брат принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі.

