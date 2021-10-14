В топі Zara і старому пальті: герцогиня Кейт вийшла в світ з принцом Вільямом

В топі Zara і старому пальті: герцогиня Кейт вийшла в світ з принцом Вільямом

Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські відвідали ботанічний сад Сади К'ю в Лондоні. Там відбувся захід, пов'язаний з новою освітньою ініціативою "Покоління Earthshot".

Generation Earthshot повідомляє про цей інтерес і заохочує студентів і їхніх вчителів у всьому світі генерувати ідеї для вирішення найсерйозніших екологічних проблем. Він спрямований на розкриття потенціалу наступного покоління винахідників, новаторів і лідерів, які успадкують наш світ і надихнуть їх на розробку нових рішень і захист нашої планети.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

Принц Вільям і Кейт також зустрілися з мером Лондона Садиком Ханом, натуралістом і ведучим Стівом Бакшоллом і олімпійкою Гелен Гловер, щоб взяти участь в серії заходів разом зі студентами школи Heathlands в Гаунслоу в рамках ініціативи Generation Earthshot, пише Hello!.

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Сьогодні герцогиня Кембриджська для світського виходу вибрала смарагдове пальто від Erdem, яке востаннє одягала 2016 року, об'єднавши його з джемпером такого ж яскравого відтінку від Zara і чорними штанами-кльош у поєднанні з гостроносими туфлями. Образ Кейт доповнювали лаконічні сережки від Patrick Mavros, годинник від Cartier і заручальна каблучка з сапфіром. Легкий макіяж був на обличчі, а волосся укладене гарними локонами.

герцогиня Кембриджські / Associated Press

Принц Вільям одягнув синій піджак, під яким була світла сорочка і сині штани в поєднанні з улюбленими замшевими туфлями.

"Освіта — це така важлива частина захисту нашої планети. Ми повинні вселити в наступне покоління оптимізм, впевненість і ентузіазм, щоб шукати ці рішення і продовжувати будувати більш стійке майбутнє. Ми знаємо, що маленькі діти вже вважають клімат однією зі своїх найбільших турбот, і Generation Earthshot прагне навчити їх і спонукати їх, щоб разом ми могли знайти відповіді. Діти можуть бути унікальними творчими, і мені не терпиться побачити деякі з ідей, якими з нами діляться ", — заявив герцог Кембриджський.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

Герцог і герцогиня відвідають зіркову церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards в лондонському Alexandra Palace в неділю, 17 жовтня, де будуть оголошені перші п'ять переможців.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

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